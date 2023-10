foto | Un autobuz scăpat de sub control a intrat în trecători, în Spania: Sunt victime

12:20

Anastasia Organ are două mari pasiuni: muzica și arta. Tânăra este originară din Chișinău, iar în prezent locuiește la Roma, acolo unde face master în Istoria Artei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe scena de la Vocea României a interpretat într-o manieră proprie celebra piesă „Fever” și a convins doi dintre antrenori să apese butonul, … The post video | O moldoveancă a trecut în etapa următoare la „Vocea României”. Smiley și Irina Rimes s-au luptat pentru a o aduce în echipă first appeared on ZUGO. Articolul video | O moldoveancă a trecut în etapa următoare la „Vocea României”. Smiley și Irina Rimes s-au luptat pentru a o aduce în echipă apare prima dată în ZUGO.