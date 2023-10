Portul Giurgiuleşti implicat în scheme de furnizare în Ucraina a motorinei de proveniență rusă

16:40

Partidului Nostru a depus dosarul cu lista candidaților la funcţia de consilier în Consiliul Municipal Chişinău (CMC) la alegerile din data de 5 noiembrie 2023. "Am inclus persoane profesioniste și apolitice. Chișinăuienii au nevoie de oameni cu experiență, iar Denis Șova este cap de listă în CMC", declară Renato Usatîi. Denis Șova susține că reprezintă […]