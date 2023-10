video | O fată de 14 ani a ajuns la reanimare după ce a fost lovită de o mașină la Tighina

11:20

Circa 370 de cuiburi pentru păsări vor fi instalate pe stâlpii Liniei Electrice Aeriene 400 kV Vulcănești – Chișinău. Astfel, autoritățile își propun protejarea anumitor specii de păsări, care se află sub protecția statului și sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova.