Cel puțin 9 cetățeni americani uciși în atacul Hamas împotriva Israelului

Rapperul Drake ia o pauză de la cariera sa muzicală Rapperul canadian Drake a anunţat vineri că va lua o pauză de la cariera sa muzicală, timp de „un an sau mai mult”, pentru a se concentra asupra sănătăţii, scrie presa străină. „Probabil că nu voi mai face muzică o vreme", a explicat artistul în cadrul programului său de radio „Table For One", adăugând că trebuie să se concentreze asupra sănătăţii sale şi să se pună pe picioare. Rapperul în vârstă de 36 de ani a precizat că nu este „nimic grav”...