„Susținem Palestina și suntem împotriva acestui război”. Kadîrov declară că unitățile cecene pot acționa ca forțe de menținere a păcii în Orientul Mijlociu

17:50

Piaţa Marii Adunări Naţionale găzduiește Ziua Naţională a Vinului. Zeci de vinării sunt prezente la evenimentul din centrul Chișinăului, care se desfășoară în acest an cu genericul „Vinul nostru cucerește lumea”. NewsMaker prezintă un fotoreportaj. The post Ziua Naţională a Vinului, în imagini. Fotoreportaj din PMAN appeared first on NewsMaker.