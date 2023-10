Noi atacuri cu drone asupra regiunilor portuare ucrainene

16:00

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis vineri, din Granada, Spania, unde are loc reuniunea informală a Consiliului European, că România sprijină cu fermitate o decizie pozitivă pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi Ucraina. În Granada, Spania, la reuniunea informală a Consiliului European, unde ne concentrăm pe priorităţile UE, pentru anii următori. Discuţiile noastre […]