Doi moldoveni, medaliați la Competiția Internațională de Taekwondo G-1 Riga Open

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut într-un interviu pentru Financial Times că Evgheni Prigojin, fostul conducător al Grupului Wagner, a fost spatele unei tentative de lovitură de stat dejucate, ca parte a unei campanii de destabilizare a ţării, notează Mediafax.