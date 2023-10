Horoscop 10 octombrie – RAC – o să vă puteţi recupera banii împrumutaţi

09:50

Astăzi, 6 octombrie 2023, începe campania electorală pentru concurenții electorali înregistrați la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023. „Conform prevederilor Codului electoral, în campania electorală, candidaților le este interzis să utilizeze resursele administrative, inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură sau a achizițiilor efectuate din bugetul public național, utilizarea echipamentelor, a […] The post Începe campania electorală pentru alegerile locale generale appeared first on Omniapres.