Un fost șef al Naftogaz, cercetat penal în Ucraina, oferă consultanță Ministerului Energiei de la Chișinău în problema auditului datoriilor Moldovagaz

Carlos Alcaraz a fost eliminat în semifinale la turneul ATP 500 de la Beijing. Ibericul a primit o lecție de tenis de la Jannik Sinner, care va disputa marea finală în compania lui Daniil Medvedev. Carlos Alcaraz, campion anul acesta la Wimbledon, a fost eliminat în semifinale la China Open de către Jannik Sinner.