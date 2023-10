Mircea Geoană a condamnat „atacurile teroriste nejustificate și criminale” în Israel

12:10

Decizia Curții Constituționale privind suspendarea legii care-i priva de dreptul de a candida pe unii membri ai partidului Șor, declarat neconstituțional, este absolut corectă. O spune fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, potrivit căruia autoritățile au ignorat recomandările Consiliului Europei când au modificat legislația electorală cu puțin timp înainte...