Când Moldova va avea un nou procuror general? Răspunsul ministrei Justiției

Un cutremur a avut loc, pe 7 octombrie, în vestul Afganistanului, scrie Meduza. Cifra deceselor se ridică la peste două mii. 2 053 de oameni au murit în urma cutremurului din Afganistan. Alte 9 240 de persoane au suferit răni. Iar mai mult de 1 300 de case au fost avariate sau distruse.