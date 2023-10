Comisia de la Veneția a publicat un aviz privind modificările la Codul Electoral al Moldovei

12:10

Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, efectuează astăzi o vizită de lucru în raionul Nisporeni. Scopul acestei vizite este de a se informa cu privire la situația instituțiilor de învățământ din teritoriu și de a discuta cu factorii de decizie locali, elevii, cadrele didactice și cetățenii de rând problemele din... The post Ministrul Dan Perciun discută cu elevii și cadrele didactice din Nisporeni appeared first on ALBASAT.