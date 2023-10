Reprezentanții Google, în vizită la Chișinău. Alaiba invită cetățenii la discuții comune

11:20

Avertizare meteo. Pe 8 octombrie vom avea intensificări ale vântului. Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova a îndemnat oamenii să fie vigilenți și să se asigure că obiectele din curte sunt bine fixate. Avertizarea a fost emisă pe 8 octombrie și este valabilă între orele 12:00 și 24:00. „Vă avertizăm că vom avea intensificări […]