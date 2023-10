Campania Națională „Cartea deschisă”, în desfășurare

11:30

Anul acesta este pe cale să devină cel mai cald an înregistrat vreodată. Anunțul a fost făcut de serviciul Copernicus Climate Change Service al UE. Potrivit instituției, în acest an, temperatura medie globală înregistrată este cu 0,52 grade Celsius mai mare decât media, relatează Reuters. Temperatura globală pentru perioada ianuarie-septembrie este, de asemenea, cu 1,4C