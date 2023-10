Tauber nu se lasă bătută: A contestat decizia CSE prin care a fost lipsită de dreptul de a candida la alegeri. Decizia Curții de Apel

09:30

Sirenele răsună în Israel de la începutul zilei de sâmbătă. Bilanțul victimelor din Israel a crescut la cel puțin 300 de morți. Alte peste 1.500 de persoane au fost rănite, scrie Digi24. În Gaza, riposta israeliană a ucis peste 230 de oameni şi a rănit aproape 1.800, potrivit ministerului Sănătății. Între timp, armata Israelului plănuiește