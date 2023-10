Interpretul rus Iurii Șevciuk a suferit un atac de cord. Trupa DDT își amână toate concertele, până la sfârșitul anului

15:00

Mihail Șaran, proprietarul companiei Bismobil Kitchen, care a lăsat fără bani sute de clienți din Republica Moldova și România și este judecat pentru escrocherie împreună cu trei complici, are datorii de milioane de lei. După ce un grup de creditori și mai multe persoane fizice l-au acționat în judecată în încercarea de a-și restitui banii, […]