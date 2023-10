20 de tineri din Moldova și din Ucraina au participat la o serie de instruiri și au aflat cum să devină lideri responsabili

13:00

Grid Dynamics este una dintre companiile cu cea mai rapidă creștere din industria serviciilor IT. Nu este doar o altă companie, este un far al inovației, punând oamenii săi în centrul a tot ceea ce face. Сообщение Grid Dynamics: „Modelăm viitorul sectorului IT prin abilitarea talentului.” Cunoașteți valorile companiei, cultura și viața vibrantă în Moldova появились сначала на #diez.