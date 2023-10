Reuniune de urgenţă a miniştrilor de externe ai UE, pe tema situaţiei din Israel şi din regiune

15:30

„Știu din experiență proprie cum este să trăiești senzația că ai pierdut totul și să simți că viața nu mai are sens." Așa și-a explicat liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Filat, invitația pe care i-a făcut-o Marcelei Paladi, de a participa în alegeri alături de PLDM.