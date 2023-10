Acces prioritar pentru moldoveni la zborurile Tarom. FlyOne a anulat un zbor

12:00

Israel a declarat stare de urgență în centrul și sudul țării, inclusiv la Tel Aviv și Ierusalim, după ce Fâșia Gaza a lansat atacuri cu rachete, în această dimineață. Într-o notă informativă emisă, Ambasada Republicii Moldova în Israel a îndemnat cetățenii moldoveni aflați în Israel să limiteze deplasările pe teritoriul țării și să își găsească […] The post Stare de urgență în Israel, după atacul cu rachete: Diaspora moldovenească, îndemnată să își găsească adăposturi appeared first on NewsMaker.