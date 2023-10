(VIDEO) PAS și-a anunțat candidații pentru suburbiile Chișinăului. Cine sunt cei 7 candidați

12:40

Unele dintre cele mai cutremurătoare imagini video din timpul atacurilor Hamas asupra Israelului au fost cele cu trupul aproape dezbrăcat al unei tinere, aruncat într-o camionetă în care se află mai mulți luptători islamiști, relatează Hotnews. În clip se vede cum militanți Hamas înarmați stau în camionetă și strigă „Alahu Akbar”, iar palestinieni din jurul mașinii se bucură și vin și scuipă pe trupul fetei. (Clipul, unul deosebit de șocant, poate fi văzut aici) Este vorba de Shani Louk, o tânără de 30 de ani cu cetățenie germană. Louk, artistă a tatuajelor, venise în Israel la festivalul de muzică Nova care a avut loc aproape de gardul de demarcație cu fâșia Gaza. Mama fetei a recunoscut-o după tatuaje și a făcut un apel disperat la islamiștii Hamas să înapoieze trupul fiicei ei. young lady paraded by #Hamas during attack on #Israel is Shani Lauk, a German national who was simply visiting an Israeli concert. Her heartbroken mother is urging them to return her daughter's body.#IsraelUnderFire #Gaza #Mossad#Isreal #GazaRepost for #IStandWithIsrael pic.twitter.com/nYWVDp9UUt— unblemish (@bhadrauli) October 8, 2023 La Nova Festival, eveniment ținut într-o zonă rurală, au participat sute de persoane, care doreau să petreacă de o sărbătoare evreiască.La primele ore ale dimineații însă, puțin timp după începutul atacurilor Hamas asupra Israelului, luptători islamiști au început să tragă și în ei. Participanții la festival au început să fugă, dar unii dintre ei au fost loviți de gloanțe, iar unii au fost capturați de forțele Hamas.