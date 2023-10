Pe cine votăm? Vedeți lista candidaților la fotoliul de primar al municipiului Ungheni

10:45

Femeile însărcinate care aleg să activeze în perioada concediului de maternitate pot beneficia, conform noilor prevederi ale cadrului normativ, aprobate recent, în același timp... The post Femeile însărcinate care aleg să activeze în perioada concediului de maternitate pot beneficia, în același timp, și de salariu, și de indemnizație de maternitate appeared first on Expresul.