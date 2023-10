VIDEO Vinul s-a băut, gunoiul a rămas. Primăria Chișinău: organizatorul să plătească pagubele!

19:20

Președinta Maia Sandu a declarat că structura privată militară rusă Wagner, fondată de Evghenii Prigojin, care a murit în august, ar fi plănuit o lovitură de stat în Moldova la începutul acestui an. Precizarea a fost făcută într-un interviu pentru Financial Times, publicat pe 6 octombrie. Maia Sandu a declarat că în spatele tentativei zădărnicite […] The post Maia Sandu, despre tentativa de lovitură de stat din Moldova: „A fost un plan pregătit de echipa lui Prigojin” appeared first on NewsMaker.