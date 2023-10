(FOTO) Trei proiecte de modernizare a sistemelor de alimentare cu apă au fost finalizate

09:50

Comisia Electorală Centrală atrage atenția candidaţilor înregistraţi la funcția de consilier local și/sau la funcția de primar, care cad sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (3) din Codul electoral, că, din momentul începerii campaniei electorale, aceștia trebuie să-şi suspende activitatea din funcţia pe care o deţin. Persoanele care cad sub incidența acestor prevederi sunt: viceprim-miniștrii, miniștrii […]