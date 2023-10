Adrian Albu: Multe proiecte bune în municipiul Chișinău au fost realizate la inițiativa ori cu implicarea echipei PSRM

11:00

Pentru a deţine un automobil în Singapore, un cumpărător trebuie să liciteze mai întâi pentru un certificat special care în prezent costă peste 106.000 de dolari, echivalentul a patru automobile hibride Toyota Camry, transmite Reuters. Începând din 1990, Singapore a introdus certificatele de tip COE (-certificates of entitlement-), care oferă dreptul de a înregistra, deţine […]