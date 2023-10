Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de toamnă a APCE

11:20

Radu Crețu, vicepreședintele Partidului Respect Moldova, și-a cerut scuze pentru incidentul recent, despre care a anunțat vineri, 6 octombrie, poliția. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acesta a anunțat că își suspendă calitatea de vicepreședinte al partidului pe durata anchetei. În declarația sa, Crețu recunoaște că incidentul a avut loc în timpul unui eveniment privat „Îmi … The post Mesajul vicepreședintelui care a agresat un străin: „Lucrurile sunt puțin diferite de cum s-au prezentat” first appeared on ZUGO. Articolul Mesajul vicepreședintelui care a agresat un străin: „Lucrurile sunt puțin diferite de cum s-au prezentat” apare prima dată în ZUGO.