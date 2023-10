Veaceslav Ioniță: Creditarea netă a mediului de afaceri din Republica Moldova are o tendință negativă

07:10

Legea modificată în regim de urgență, din cauza urgenței politico-electorale, va intra în istorie ca „Legea Tauber”, susține Nicolae Federiuc, jurnalist Ziua.md Nicolae Federiuc declară că chiar dacă Marina Tauber nu va mai ajunge primar de Bălți, are un motiv serios de mândrie – nimeni nu a mai reușit până la ea să mobilizeze atâta […] The post Nicolae Federiuc: Și acum mă întreb: e chiar atât de tare Marina Tauber?! appeared first on Omniapres.