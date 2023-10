Vizele străinilor aflați în Israel, care urmau să expire luna viitoare, prelungite. Precizările Ambasadei Moldovei 

14:40

Ion Ceban, candidatul Mișcării Alternativa Națională (MAN) la funcția de primar de Chișinău, susține că nu este de acord să fie suspendat din funcția de edil al capitalei, în perioada electorală, așa cum prevede legea. Ceban a precizat pe rețelele de socializare pe care le gestionează că rămâne în continuare responsabil în această perioadă și […] The post Ceban, indignat că trebuie să fie suspendat din funcția de primar, în perioada electorală: „Mai mare prostie nu am mai văzut” appeared first on NewsMaker.