Israelul este în război – Au început bombardamentele asupra Fâșiei Gaza –MAEIE de la Chișinău a creat o celulă de criză, nu sunt moldoveni printre victime sau prizonieri

Comisia de la Veneția se va expune, în această săptămână, pe marginea a patru inițiative legislative elaborate de autoritățile din Republica Moldova. Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, opiniile Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept au fost solicitate de către Președinta țării, Maia Sandu, și de către Ministerul Justiției. Așadar, va fi examinat,