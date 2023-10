PSRM s-a lansat în campania pentru Primăria Bălți. Maxim Moroșan: Avem o echipă puternică

07:10

Premierul Dorin Recean a comentat anunțul Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) de a înainta o moțiune de cenzură asupra activității Guvernului pe care-l conduce, informează TRIBUNA. Șeful Guvernului a menționat că el deja a „răspuns acestei moțiuni”. „Eu cred că noi am răspuns acestei moțiuni, am fost și am prezentat o realocare de 1 miliard […]