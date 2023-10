29 de candidați ar putea lupta pentru fotoliul de primar al capitalei

09:50

La începutul anului curent, în Republica Moldova locuiau 598,3 mii de persoane în vârstă de 60 de ani şi peste. Coeficientul de îmbătrânire a populaţiei a constituit 23,8%, ceea ce corespunde unui nivel înalt de îmbătrânire demografică. Comparativ cu începutul anului 2019, acesta a înregistrat o majorare cu 3 puncte...