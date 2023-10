FOTO „Toate lucrurile care le-am făcut au început cu ploaie”. Se vor primari de Chișinău, Bălți sau Cahul și s-au lansat în campania electorală

13:50

Un cetățean al Republicii Moldova a fost reținut de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauza Speciale (PCCOCS) și ofițerii vamali la intrarea în țară prin postul vamal Sculeni. S-a întâmplat după ce bărbatul a refuzat să declare că ar transporta o valiză cu suma de 550 000 de euro. Potrivit PCCOCS, cazul a […]