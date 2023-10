Razboi in Israel: Hezbollah a atacat si el dinspre nord, israelienii au raspuns cu lovituri in Liban. Hamas inca are luptatori in 7 orase israeliene. Netanyahu: Urmeaza un razboi lung si dificil

Razboi in Israel: Hezbollah a atacat si el dinspre nord, israelienii au raspuns cu lovituri in Liban. Hamas inca are luptatori in 7 orase israeliene. Netanyahu: Urmeaza un razboi lung si dificil

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md