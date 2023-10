Meteorologii au emis Cod Galben de vânt puternic în toată țara

08:50

Noi bucăți de rachetă au fost descoperite în localitatea Gîsca, zonă cu regim sporit de securitate, controlată de autoritățile separatiste din Transnistria. Descoperirea a fost confirmată oficial de către Biroul Politici de Reintegrare. Potrivit Biroului Politici de Reintegrare, în timpul desfășurării ședinței Comisiei Unificate de Control, a fost recepționată informația …