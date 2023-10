Fostul deputat Mark Tkaciuk se vrea primar de Bălți: a prezentat actele în ultima zi de depunere a dosarelor

11:30

Marcela Paladi, tânăra care și-a pierdut ambele picioare în accidentul de pe Viaduct, a anunțat despre decizia de a candida la funcţia de consilier în Consiliul Municipal Chişinău (CMC) la alegerile din data de 5 noiembrie 2023. Va merge în alegeri pe lista de candidați ai Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM) pentru că este […]