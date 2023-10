Feteasca Regală – un soi autohton cu cea mai mare producţie la hectar – 15-20 tone de struguri

11:00

Toţi cei care au ales să sărbătorească Ziua Naţională a Vinului la Castel Mimi au avut parte de o atmosferă de neuitat. Gazdele s-au remarcat şi de această dată prin calitatea bucatelor, a deservirii şi prin organizarea la cel mai înalt nivel a evenimentului. Mustul a curs din plin şi a umplut gratuit paharele oaspeţilor, […] Articolul Peste o mie de vizitatori au sărbătorit “Show Must Go On” la Castel Mimi, cu must gratuit, bucate delicioase şi muzică apare prima dată în Bani.md.