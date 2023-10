foto | Sportivii moldoveni au obținut două medalii de argint și patru de bronz la Campionatul European de lupte la brâu

15:20

Consiliul Europei a lansat joi o campanie pentru „îmbunătăţirea siguranţei jurnaliştilor” şi „protejarea libertăţii presei”, în condiţiile observării unei „înmulţiri a actelor de violenţă şi intimidare” împotriva acestora. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Prin intermediul acestei campanii, lansată sub sloganul „Jurnaliştii contează”, instituţia, cu sediul la Strasbourg, speră să „sensibilizeze publicul cu privire la rolul … The post Consiliul Europei a lansat o campanie pentru siguranţa jurnaliştilor şi protejarea libertăţii presei first appeared on ZUGO. Articolul Consiliul Europei a lansat o campanie pentru siguranţa jurnaliştilor şi protejarea libertăţii presei apare prima dată în ZUGO.