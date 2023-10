Cel puțin 300 de morți și peste o mie de răniți în Israel. Țara, aflată în stare de război, și-ar putea închide granițele

11:00

Percheziții la un teren din fondul forestier din masivul de pădure Durlești, proprietatea statului. Procuratura Generală a declarat că acesta a fost îngrădit și acaparat ilegal de unele persoane fizice, fiind cauzat un prejudiciul în proporții deosebit de mari. Au fost efectuate neautorizat lucrări de construcție și amplasare ilicită a diverselor construcții, printre care căsuțe