Centrul Chișinăului va fi închis și astăzi: Află cum circulă transportul public

16:10

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat atacul terorist devastator al Hamas asupra Israelului şi a afirmat că toate detaliile acestuia ar trebui dezvăluite lumii. Horrible news from Israel. My condolences go out to everyone who lost relatives or close ones in the terrorist attack. We have faith that order will be restored and terrorists will […] Articolul Zelenski, despre atacul Hamas: „Dreptul Israelului la autoapărare este incontestabil” apare prima dată în Realitatea.md.