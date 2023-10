(FOTO) Ion Ceban: Vinul moldovenesc este mândrie națională

Marcată tradițional în primul weekend al lunii octombrie, Ziua Națională a Vinului 2023 a fost inaugurată în Piața Marii Adunări Naționale. Pe 7 și 8 octombrie peste 90 de vinificatori, oenologii, amicii vinurilor de calitate, profesioniștii în domeniu, dar și turiști din toată lumea și-au dat întâlnire la cea de-a XXII-a ediție a Zilei Naționale a Vinului.Evenimentul din acest se desfășoară cu sloganul „Vinul nostru cucerește lumea” și este o sinteză a performanțelor obținute și a succeselorrevoluționare ale Vinului Moldovei înregistrate pe scena globală, la un deceniu de la lansarea brandului vinicol de țară „Vinul Moldovei. Olegendă vie” („Wine of Moldova. A legend alive”). Sărbătoarea a debutat cu o ceremonie oficială, la care au participat oficiali de rang înalt din țară și de peste hotare. Prezent la eveniment, primarul general al capitalei, Ion Ceban, a declarat că Chișinăul este gazda evenimentelor tradiționale care adună locuitorii capitalei. „Chișinăul este gazda evenimentelor tradiționale care adună locuitorii capitalei, cetățenii din toată țara dar și foarte mulți vizitatori. Chișinăul, prin multiplele evenimente organizate, a devenit o destinație turistică pentru foarte multă lume. Vinul moldovenesc este mândrie națională, iar vinăriile sunt carte de vizită a Republicii Moldova. Felicit producătorii de vinuri care sunt mereu în creștere și dezvoltare, atât pe piața internă cât și externă și merită să fie susținuți și promovați”, a scris primarul general al capitalei, Ion Ceban, pe rețelele sociale. Este un apel de solidaritate pentru industrie și pentru toți oamenii care s-au implicat de-a lungul vremii și au contribuit la dezvoltarea acestei ramuri, a menționat directorul Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV), Elizaveta Breahnă, la inaugurarea evenimentului.Industria vitivinicolă este nu doar o afacere cu un impact economic semnificativ, ci este sufletul Republicii Moldova, expresia culturii și identității naționale. Elizaveta Breahnă a comunicat că sectorul vitivinicol asigură 16% din valoarea creată în industria agroalimentară, exporturile reprezintă 8% din balanța comercială externă și generează circa 3% din produsul intern brut. „Republica Moldova este a 14-lea cel mai mare exportator de vin din lume. Cea mai mare parte a vinurilor produse este destinată piețelor externe și ajunge în peste 75 de țări ale lumii. Acesta este primul motiv pentru care turiștii vizitează țara, numărul cărora este în creștere din an în an”, a spus Elizaveta Breahnă. Pe 7 și 8 octombrie, Piața Marii Adunări Naționale adună peste 90 de vinificatori reuniți sub umbrela brandului vinicol de țară „Vinul Moldovei”.

