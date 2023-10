Șefa statului, în fața a 400 de profesori: „Fără educație, o țară nu poate fi nici liberă, nici dezvoltată”

13:00

Jose Mourinho s-a săturat și își pregătește plecarea de la AS Roma AS Roma are parte de un început de sezon extrem de slab. După șapte etape jucate în Serie A, ”Capitolinii” sunt abia pe locul al 13-lea, cu doar opt puncte acumulate. Șefii celor de la AS Roma și-au pus mari speranțe în Jose Mourinho, însă tehnicianul lusitan ar fi luat deja o decizie finală. Potrivit celor de la Fichajes, ”The Special One” este gata să plece din capitala Italiei la finalul acestui sezon, chiar dacă echipa se va...