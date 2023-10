Vox: Care sunt problemele orașului și raionului Soroca în viziunea tinerilor / VIDEO

12:50

An de an, primele zile de toamnă dau startul pregătirilor pentru lunile de iarnă. Gospodinele din toate colțurile țării transformă ultimele serii de fructe și legume din piețe, magazine și grădinile personale în preparatele tradiționale – gem, dulceață, compot, zacuscă, murături, bulion etc. Când vorbim despre murături, de pe listă nu lipsesc castraveții, gogoșarii, gogonelele, […]