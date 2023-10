Modificările la Codul electoral, legile cu privire la SIS, Curtea Anticorupție și vetting – examinate de Comisia de la Veneția. Recomandările înaintate

08:50

Președinta Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Arina Spătaru, beneficiază de pază de stat. Politiciana a declarat pe 6 octombrie, într-un live pe Facebook, că statul i-a acceptat cererea depusă anterior, după ce a participat în demascarea unei scheme de finanțare ilegală a partidelor politice din Moldova de către oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat […]