Alertă de călătorie în Israel emisă de Ministerul de Externe

Luna octombrie este luna sensibilizării și conștientizării populației față de persoanele cu sindromul Down (SD). Lunarul este marcat în scopul de a conștientiza opinia publică privind existența persoanelor cu sindromul Down și de -a favoriza integrarea acestora în societate în mod activ și real. Alla Burlaca, mama unei fetițe cu SD, președinta Asociației Obștești Sunshine, […] Articolul AUDIO/Alla Burlaca: Avem încă mult de muncit pentru incluziunea socială a persoanelor cu sindromul Down apare prima dată în Vocea Basarabiei.