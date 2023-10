Conducerea de vârf a Moldovei condamnă atacurile împotriva Israelului: „Violența împotriva civililor nevinovați trebuie să înceteze”

08:10

Deputatul comunist din Republica Moldova Constantin Starîș a participat la o nouă întâlnire a Clubului de discuții Valdai, care s-a desfășurat la Soci. Și de această dată, parlamentarul i-a oferit o întrebare lui Vladimir Putin. Cel din urmă a fost întrebat cel rol poate juca Moldova în „soarta Europei mari”. Potrivit lui Starîș, „conflictul” din Ucraina […] The post Comunistul Starîș a participat la Clubul Valdai și în 2023. Ce l-a întrebat pe Putin despre Moldova? appeared first on NewsMaker.