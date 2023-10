Stare de urgență în Israel, după atacul cu rachete: Diaspora moldovenească, îndemnată să își găsească adăposturi

22:30

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Maia Sandu participă la cel de-al treilea Summit al Comunității Politice Europene. Despre ce a discutat șefa statului cu înalții oficiali europeni, aflați la știri Partidele Șansă și Renaștere affiliate fugarului Ilan Șor sunt acuzate de finanțare ilegală Sărbătoare în școlile și liceele din întreaga […] The post VIDEO „Lista neagră” pentru alegeri, Sandu la summit-ul din Spania, compensații pentru căldură appeared first on NewsMaker.