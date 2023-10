VIDEO Sandu, la Forumul Național al Cadrelor Didactice: „Vom crește motivația pentru profesori, dar și exigențele”

21:00

Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) a depistat în gospodăria unui cetățean din orașul Rîșcani doi pui de căprior sălbatic, care erau deținuți ilegal. Cazul a avut loc pe 5 octombrie. Autoritățile au predat animalele unei persoane autorizate și i-au intentat bărbatului din Rîșcani un proces-verbal de contravenție. Potrivit IPM, în adresa instituției a parvenit o […] The post FOTO Un bărbat din Rîșcani deținea ilegal doi pui de căprior sălbatic. Ce pedeapsă riscă appeared first on NewsMaker.