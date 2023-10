Israelul, atacat cu rachete. Armata: „Teroriștii s-au infiltrat pe teritoriul israelian”

20:10

Așa-zisul „Minister transnistrean de Interne” a venit cu detalii despre după ce noi bucăți de rachetă au fost depistate în satul Gîsca din stânga Nistrului. Potrivit „instituției”, fragmentele depistate ar fi căzut pe teritoriului localității Gîsca în aceiași zi în care au fost găsite rămășițele de rachetă din satul Chițcani. Potrivit pretinsului „MAI transnistrean”, obiectul […] The post FOTO Tiraspolul: „Bucățile de rachetă de la Gîsca au căzut în aceiași în care au fost despistate fragmentele din satul Chițcani” appeared first on NewsMaker.