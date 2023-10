Antrenorul principal al FC Sheriff a fost demis, după ce echipa a încasat 6 goluri de la Slavia Praga

11:40

O tânără de 23 de ani, a fost recunoscută vinovată de violență în familie, soldată cu vătămarea gravă a integrității corporale, stabilindu-i-se o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani și 6 luni, cu executarea pedepsei în penitenciar pentru femei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit învinuirii înaintate de către acuzatorii … The post Și-a snopit mama în bătaie: O tânără de 23 de ani, condamnată la 4 ani de închisoare first appeared on ZUGO. Articolul Și-a snopit mama în bătaie: O tânără de 23 de ani, condamnată la 4 ani de închisoare apare prima dată în ZUGO.