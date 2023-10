FOTO Regiunea Odesa, atacată cu rachete: O pensiune, silozuri de grâne și blocuri de locuit – avariate

18:50

Președinta Maia Sandu a venit cu o reacție după ce Curtea Constituțională a pronunțat o decizie prin care membrilor din conducerea ex-Partidului „ȘOR”, declarat neconstituțional, li s-a dat undă verde să participe la scrutinele electorale din Moldova. Șefa statului s-a arătat nedumerită față de decizia Curții Constituționale și s-a întrebat ce a însemnat atunci hotărârea […] The post Prima reacție a Maiei Sandu după ce Curtea Constituțională a permis echipei lui Șor să participe la alegeri appeared first on NewsMaker.