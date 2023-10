Vești bune pentru Moldova! Macron, despre extinderea granițelor UE: ”Trebuie mers mai repede. Arată că suntem serioși”

08:50

Rusia a organizat un „ultim test de succes" al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, a susținut președintele rus Vladimir Putin. Dar declarațiile sale au venit după ce purtătorul său de cuvânt a negat o relatare a New York Times conform căreia testarea armei, cunoscută sub numele de Burevestnik, este iminentă. În plus, Ministerul […]